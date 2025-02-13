İrem Derici’nin gururlu günü!

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile birlikte önceki gece Asmalımescit'teydi. Derici, Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğraflarını "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısı eşliğinde paylaşmasından gurur duyduğunu belirtti.

YARIN UÇUYORUZ

Muhabirlerin, "Sizi Melih Bey ile görüntüledik, bu 14 Şubat provası mı?" sorusuna Derici, "Yarın erken uçağımız var, 14 Şubat'ta yurtdışında bir konserimiz olacak. Bunun için bir araya geldik" şeklinde yanıt verdi.