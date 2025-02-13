Faruk Sabancı’nın cebinden akrep çıktı: Milyonlarca liralık arabasına kasko bile yaptırmıyor

Lüks içinde sürdürdükleri hayatları ve paylaşımlarıyla günümüzün en çok konuşulan ailelerinden olan Sabancıların adını sık sık duymaya alıştık. Mehmet Sabancı 'nın oğlu, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı da son zamanlarda özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Faruk Sabancı 40 milyon TL olan arabasıyla gündeme geldi (Takvim Gazetesi)



Bir süredir güzel oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Faruk Sabancı bu sürpriz ilişkiyle herkesi şaşırtmıştı. Aşklarının duyulmasının ardından çiftimiz el ele verdikleri görüntülerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede beğeni toplamaya başlamıştı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

CİMRİ ÇIKTI!

Fakat Faruk Sabancı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Faruk Sabancı ailenin cimrisi çıktı. Dj Sabancı, 2022 senesinde 16 milyon TL'ye aldığı şimdilerde ise değeri 40 milyon TL olan arabasıyla gündeme gelmişti.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Meğerse Sabancı arabasına gözü gibi bakıyormuş. Bülenet Cankurt'un köşesine taşıdığı habere göre; Faruk Sabancı'nın milyonlar değerindeki arabasına kasko yaptırmadığı ortaya çıktı. Sabancı, yıllık kaskosu 600 bin TL olan araca kasko yaptırmayı da asla düşünmüyormuş.