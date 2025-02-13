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Burcu Kıratlı ile iki kere evlenip boşanan Sinan Akçıl ayrılığa dayanamadı!

İki kez evlenip boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden görüşmeye başladı. Çiftin, tekrar bir araya gelmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Burcu Kıratlı ile iki kere evlenip boşanan Sinan Akçıl ayrılığa dayanamadı!

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    Hem kariyeri hem açıklamaları hem de özel hayatıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü çiftin evliliği yalnızca 9 ay sürmüştü.

    Boşanmaya Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilirken ikili yalnızca 20 gün ayrı kalabilmişti. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, boşandıktan 20 gün sonra tekrar bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

    Ancak ikilinin evliliği yine hüsranla sonuçlandı. Akçıl ile Kıratlı, çok geçmeden evlerini ayırdıklarını açıklamıştı. Ünlü şarkıcının çocuk isteğine Kıratlı'nın sıcak bakmaması nedeniyle çiftin boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

    Çiftin, 15 ay süren ikinci evliliği Mayıs 2022'de üç dakika süren duruşma ile sona ermişti. Fakat Akçıl ve Kıratlı, daha fazla ayrı kalmaya yine dayanamadı. Ünlü ikili, yaklaşık iki yıl sonra tekrar görüşmeye başladı. Tekrar ilişkiye başlayan ikilinin Kıratlı ve Akçıl 3. kez evlenip evlenmeyeceği merak konusu oldu.

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