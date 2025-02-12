Kelimeler boğazına düğümlendi: Kızı Eda’yı kaybeden Mazhar Alanson’dan duygusal konuşma!

Mazhar Alanson önceki gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Alanson, yakın zamanda kaybettiği kızı Eda'nın vefatı için, "Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi... Cümlelerle meşgul oluyorum. Üzülüyorsun ama kabul ediyorsun, çünkü başka çaren yok. Allah düşmanıma vermesin" dedi.

"BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORDUK"

Alanson, programda rahmetli Özkan Uğur'u da anarak, "O'nun varlığı... Yanımızdaki çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini buldu. Farklılıklardan çıktı MFÖ... Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir. Notalara dokunurdu Özkan, müthişti o konuda... Özkan, Fuat'la aramızda bir yapıştırıcıydı" ifadelerini kullandı.