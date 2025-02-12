Ebru Şallı’nın eski eşi Ozan Orhon’dan çarpıcı açıklama: Evcilik oynadık

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu, pop müziğinin başarılı ismi Ozan Orhon oldu. Yaptığı evliliklerle de sıkça gündeme gelen Orhon, 4. evliliğinde gerçek aşkı bulduğunu söyledi.



Kerimoğlu'nun "Eski ilişkilerinde ne eksikti?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Bence eski eşlerimle arkadaş olamadık. Mesela Ebru Şallı ile evcilik oynadık. İkimiz de çok küçüktük, bizimki evlilik bile sayılmazdı. Yeşim ile kısa süre evli kaldık, o evlilikte de egolarımız havada çarpışıyordu. Üçüncü evliliğim de arkadaşlıktan evliliğe dönüşen bir süreçti ama sonrasında olmayacağını anladık.

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