Brad Pitt için yaptırılan villanın değeri dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt için yaptırıldığı iddia edilen Almanya'nın en pahalı gayrimenkullerinden Schwanenwerder Adası'ndaki fütüristik villa, rekor fiyata satışa çıkarıldı. Toplam 10 bin 700 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu olan ve 1490 metrekarelik yaşam alanına sahip konutta 9 yatak odası, 8 banyo, özel havuz, ısıtmalı tekne garajı ve özel iskele bulunuyor.



GEMİYİ ANDIRIYOR!

Villada, yerden tavana uzanan pencereler ve su manzarasıyla oturma ve çalışma alanları mevcut. Ayrıca yapının terasından Havel'den Pfaueninsel ve Kladow'a kadar uzanan manzaranın tadını çıkarmak da mümkün. Mimari yapısıyla bir gemi güvertesini andıran yapı, geniş park alanıyla adeta göz kamaştırıyor. Ünlü oyuncu Pitt, bir röportajında Berlin'e taşınmak istediğini ve Potsdam'da bir ev yaptırdığını söylemişti.

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