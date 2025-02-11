Yeni aşka yelken açan Mehmet Aslantuğ ikinci baharın tadını çıkarıyor!

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, 27 yıllık evlilikleri ile parmakla gösterildi. Magazin gündeminin örnek çiftiydi. Ancak bu aşka da nazar değdi. Çift, 27 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede bitirdi. El ele geldikleri adliyeden yine el ele çıkarak herkesi şarkına çevirdi.



Arzum Onan, bir süre sonra ABD'de yaşayan Türk iş insanı Orkan Özkan'a gönül verdi. İkili, Nişantaşı sokaklarında birlikte görüntülendi. Ve biten evliliğin diğer tarafı olan Mehmet Aslantuğ da ikinci baharını ilan etti.



Ünlü oyuncu psikolog Canan Şahin ile aşkını ilan etti. Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, psikolog Canan Şahin'i etiketleyerek aşkına şu övgüleri dizdi: Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz.

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