Tası tarağı topladı! Ayşe Barım soruşturmasında adı geçen Serenay Sarıkaya’dan şok gelişme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak magazin dünyasının zirvesine çıktı. Şarkıcı Mert Demir'le reklam aşkı yaşadığı ve 5 milyon dolar aldığı iddiası gündemi salladı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak magazin dünyasının zirvesine çıktı. Şarkıcı Mert Demir'le reklam aşkı yaşadığı ve 5 milyon dolar aldığı iddiası gündemi salladı.
Bu iddiayla başlayan süreç, menajeri Ayşe Barım'a uzandı. Barım'a yönelik açılan soruşturma kapsamında adliyeye gidip ifade verdi. İddiaları kabul etmedi. Ancak o günden sonra sırra kadem bastı. Sesi, sedası çıkmadı.
İşte bununla ilgili bir iddia gündemi salladı. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Serenay Sarıkaya, malını mülkünü satıp Amerika'ya taşınma kararı aldı.
Gayrimenkullerini elden çıkarmak için çevresine haber gönderdi. Bu arada ABD'de de oyunculuk eğitimi almaya başlayacağı iddia edildi.