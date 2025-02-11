Tası tarağı topladı! Ayşe Barım soruşturmasında adı geçen Serenay Sarıkaya’dan şok gelişme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak magazin dünyasının zirvesine çıktı. Şarkıcı Mert Demir'le reklam aşkı yaşadığı ve 5 milyon dolar aldığı iddiası gündemi salladı.