Sosyatik fenomen takılarının fiyatıyla gündemi salladı! Duyan kulaklarına inanamadı...

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Rachel Araz, her daim magazin gündeminde yer aldı. Kimi zaman milyon dolarlık malikanesiyle kimi zaman da annelik halleriyle renkli dünyanın en çok konuşular isimleri arasındaydı. Sosyal medyada da 1.1 milyon takipçisi olan Araz, takıları çantaları ile de bir bakanı bir daha baktırdı.



İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan 3 çocuk annesi Araz, ünlü bir markanın takılarıyla yine gündemi salladı. Çünkü üzerindeki İngiliz markası mücevherlerin ve çantasının toplam değeri 5.5 milyon liraydı. Rachel Araz Kiresepi'nin takılarının çok bilinen bir model olduğu vurgulandı. Araz, takıları ve çantasıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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