Hadise konser turnesinde sevenleriyle buluştu! Sahne performanslarıyla hayranlarını büyüledi

Her konserinde hit şarkılarını muhteşem dans performansıyla sahneye taşıyan Hadise, Konya ve Kayseri'de coşkuyla karşılandı. Özellikle genç kızların yoğun ilgi gösterdiği konserlerinde Hadise, "Hepimiz prenses olmayı hak ediyoruz." diyerek Prenses şarkısını binlerce genç kız ile birlikte söyledi.

"Tempomuz çok yoğun ama en mutlu olduğum yerde, sahnede sizlerleyim. Bu muhteşem seyirci için her şeye değer." sözleriyle seyircisini selamlayan sanatçı, Konya'da beyaz, Kayseri'de yeşil renklerdeki Amar Gariboviç tasarımı kostümleriyle sahneye çıkarken, 2 saat aralıksız performansı ve görsel showları ile dakikalarca alkışlandı.