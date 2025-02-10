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Oyunculuk deneyimi hüsranla sonuçlanmıştı! Hadise sorular karşısında sessiz kaldı

Hadise, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin dizisiyle ilgili soruları karşısında ise sessiz kaldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Oyunculuk deneyimi hüsranla sonuçlanmıştı! Hadise sorular karşısında sessiz kaldı

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    Ünlü şarkıcı Hadise, ilk oyunculuk deneyimini hüsranla tattı! Başrolünde olduğu dizi, IMDb'de 2 puan aldı. Tarihin en kötü dijital platform dizisi olarak adeta onaylandı! Büyük şok yaşayan Hadise, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirleri fark edince hızlı adımlarla kaçmaya çalmıştı. Ancak bu işe yaramadı! Gazetecilerin diziyle ilgili sorusu üzerine sessiz kaldı.

    YARDIMCISI KAHKAHA ATTI
    Bu sırada yanında olan yardımıcısı ise etrafa manidar gülücükler attı. Görenler "Çalışanları bile Hadise'nin başarısızlığının farkında" yorumunu yaptı!

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