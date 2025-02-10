Meryem Uzerli’ye Rus hayranlarından yoğun ilgi: Adına fan sayfaları açtılar

Meryem Uzerli. (Fotoğraf: Instagram)

2011 yılında bir dönem dizisi için Türkiye'de seçmelere girdi. Aranan rol için adeta biçilmişti. Seçmelerden başarıyla çıkıp sadece dizi değil magazin dünyasının da aranılan figürlerinden biri haline geldi. Hem oyunculuğu hem özel hayatı ile Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de hayran kitlesi edindi.