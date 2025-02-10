Meryem Uzerli’ye Rus hayranlarından yoğun ilgi: Adına fan sayfaları açtılar

Meryem Uzerli, Türk baba ve Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.
Meryem Uzerli, Türk baba ve Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.
Oyunculuğa gönül verdi. Almanya'da aldığı eğitim onu hayallerine götürdü ama şöhret anavatandan geldi.
2011 yılında bir dönem dizisi için Türkiye'de seçmelere girdi. Aranan rol için adeta biçilmişti. Seçmelerden başarıyla çıkıp sadece dizi değil magazin dünyasının da aranılan figürlerinden biri haline geldi. Hem oyunculuğu hem özel hayatı ile Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de hayran kitlesi edindi.
DİZİLERİ İZLENİYOR
Meryem Uzerli, Rusya'da da oldukça tanınan biriydi. Hayranları onun adına sosyal medyada onlarca fan sayfası açıp sevgilerini dile getirdi. Instagram'daki fan sayfalarında Meryem'in hem özel hayatından hem de oyunculuk günlerinden karelere yer verildi. Sadece Instagram'da değil diğer sosyal medya platformlarında da Uzerli adına onlarca hayran sayfası olduğu biliniyor.