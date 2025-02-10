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Keita Balde Wanda Nara ile ilişkisini kabul etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"

GS’li İcardi, eşi Wanda’nın kendisini evliyken Keita Balde ile aldattığını söyledi. Hatta görüntüleri gösterdi. Balde de sessizliğini bozup her şeyi itiraf etti: Wanda Nara ile ilişki yaşadım. Hayatımın en büyük hatasıydı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Keita Balde Wanda Nara ile ilişkisini kabul etti: Hayatımın en büyük hatasıydı

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    Arjantinli futbolcu Mauro İcardi, Galatasaray'a transfer olduğundan beri magazin gündeminden düşmedi! Çünkü eşi Wanda Nara'nın ihanetleri onu magazinin zirvesine yerleştirdi. Son olarak eşi Wanda'nın kendisini rapçi L-Gante ile aldattığını öğrendi.

    Boşanmak için harekete geçti. Ancak bu Wanda'nın ilk ihaneti değildi. İcardi, Wanda'nın daha önce de kendisini Sivasspor'un eski oyuncusu Keita Balde ile aldattığını söyledi! Hatta 2 yıl süren yasak ilişkiyi, kanıtlarıyla mahkemeye verdi. Karısına yazdığı mesajları ifşa etti. "Banyoda ne yaptınız Wanda? Ben bunu hak etmiyorum" dedi. İşte Keita'dan uzun süre sonra itiraf geldi.

    Keita Balde, eski eşi Simona Guatieri ile birlikte bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda, Wanda Nara'yla ilişkisi olduğunu itiraf etti: Wanda Nara ile ilişki yaşadım. Doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Kendimi çok küçük hissediyorum. Simona, senin için savaşmak için buradayım ve bunu hayatım boyunca yapacağım.

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