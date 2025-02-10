Burak Özçivit ve Kenan İmirzalıoğlu da arsa almıştı! Beyazıt Öztürk’ten milyonluk yatırım: Otelcilikte büyüyor

Akıllı yatırımlar yapan Beyazıt Öztürk , otelcilik işinde büyümek için de Kaz Dağları'nda böyle bir yatırım yapmak istiyormuş. Yatırımları ile istihdam yaratan Beyazıt Öztürk'e şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum…

DOĞUM GÜNÜNDE BİR SÜRPRİZ OLABİLİR Mİ? Güzel oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira geçtiğimiz ay ayrılmışlardı. 2023 yılında başlayan ilişkileri boyunca bir kaç kez ayrılıp barışan çift, geçen ay sessiz sedasız ayrılarak bitirmişlerdi.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

Duyduğuma göre bu süreçte birbirlerinden uzak durmaya çalışan çift, bir kaç kez bir araya gelseler de barışmamışlar. Fakat 11 Şubat'ta 29 yaşına basacak olan Lucas Torreira, takım arkadaşları ile birlikte 1 gün önceden yani bugün Ortaköy'de bir mekanda kutlama yapacakmış.

Takım arkadaşları aileleri ile birlikte bu doğum gününe katılacakken Devrim Özkan cephesinden bir sürpriz de olabilir. Yarım kalan aşkın belki de devamı bu doğum gününde bir fotoğraf ile gelir mi? Göreceğiz.