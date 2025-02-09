Alişan ve Buse Varol Umre yolcusu!

Şarkıcı Alişan, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, "Sevgililer Günü" planlarını da paylaştı. Sevgililer Günü'nde en özel dileğini gerçekleştireceğini söyleyen Alişan, "Hep evlendikten sonra eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" dedi. Varol ise ilk kez Umre'ye gideceğini belirterek, "Alişan, 'Gidelim mi?' dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" diye konuştu.

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