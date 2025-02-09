46’lık Mine Tugay’ın güzellik sırları!

atv'de yayınlanan "Can Borcu" dizisinin başarılı oyuncusu Mine Tugay'ın yıllara meydan okuyan güzelliği merak konusu olmuştu. Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları ortaya çıktı. Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş. İdeal kilosunu korumaya özen gösteren güzel oyuncu, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor. Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor.

BAL, ZERDEÇAL, LİMON

Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor. Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor. Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.