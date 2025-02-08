Vasatı aşamadı! Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı "Esas Oğlan" dizisi en kötü platform dizisi oldu

Son dönemin olay isimlerinden Hadise , şarkıcılığın ardından oyunculuğa soyunmuştu. Dijital bir platformda yayınlanan 8 bölümlük "Esas Oğlan" dizisi için Seda Bakan 'la kamera karşısına geçen Hadise, tam 10 milyon TL'yi de cebine koymuştu.

Vasatı aşamadı! Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı ʺEsas Oğlanʺ dizisi en kötü platform dizisi oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Hadise, sesi ve dans performansları ile beğeni toplasa da oyunculuk konusunda izleyenlerden pek olumlu yorum alamamıştı. Ardından tutulmayan dizi sonrası Seda Bakan'ın da oyunculuk konusunda Hadise'ye laf etmesi uzun süre konuşulmuştu.

Öte yandan Hadise ve Seda Bakan'ın "Esas Oğlan" dizisi en kötü yapımlardan biri olarak seçildi.