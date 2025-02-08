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Vasatı aşamadı! Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı "Esas Oğlan" dizisi en kötü platform dizisi oldu

Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı dizi “Esas Oğlan”, internet film veri tabanı IMDB’de 2.1 puan aldı. Yeniden çekilen “Sihirli Annem” dizisinden sonra en kötü dijital platform dizisi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Vasatı aşamadı! Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı Esas Oğlan dizisi en kötü platform dizisi oldu

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    Son dönemin olay isimlerinden Hadise, şarkıcılığın ardından oyunculuğa soyunmuştu. Dijital bir platformda yayınlanan 8 bölümlük "Esas Oğlan" dizisi için Seda Bakan'la kamera karşısına geçen Hadise, tam 10 milyon TL'yi de cebine koymuştu.

    Vasatı aşamadı! Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı ʺEsas Oğlanʺ dizisi en kötü platform dizisi oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Vasatı aşamadı! Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı ʺEsas Oğlanʺ dizisi en kötü platform dizisi oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Hadise, sesi ve dans performansları ile beğeni toplasa da oyunculuk konusunda izleyenlerden pek olumlu yorum alamamıştı. Ardından tutulmayan dizi sonrası Seda Bakan'ın da oyunculuk konusunda Hadise'ye laf etmesi uzun süre konuşulmuştu.

    Öte yandan Hadise ve Seda Bakan'ın "Esas Oğlan" dizisi en kötü yapımlardan biri olarak seçildi.

    Vasatı aşamadı! Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı ʺEsas Oğlanʺ dizisi en kötü platform dizisi oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Vasatı aşamadı! Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı ʺEsas Oğlanʺ dizisi en kötü platform dizisi oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    VASATI AŞAMADI!
    İnsanların, film ve dizi dünyasını keşfetmelerine ve ne izleyeceklerine karar vermelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, film, TV ve ünlü içerikleri için dünyanın en popüler ve yetkili kaynağı olan IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı.

    2.1 puan alan "Esas Oğlan" dizisi, yeniden çekilen "Sihirli Annem"in hemen ardından en kötü dijital platform dizisi olarak ikinci sıradaki yerini aldı.

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