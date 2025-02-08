PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü güzel Sibil Çetinkaya evlilikten kaçan Şükrü Özyıldız'dan ayrıldı!

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız çiftinden üzücü haber geldi. Annesi ve kardeşi ile Miami’ye giden fenomen, ‘’Ruhumu uçak moduna aldım’’ paylaşımıyla Özyıldız’a gönderme yaptı. Ayrılığın asıl nedeni ise oyuncunun evlilikten kaçması olarak gösterildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Ünlü güzel Sibil Çetinkaya evlilikten kaçan Şükrü Özyıldız’dan ayrıldı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bir yılı aşkın süredir birlikte olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız'ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftten ise şaşırtan bir haber geldi.

    Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Evlenmesine kesin gözüyle bakılan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Birbirlerinin hiçbir paylaşımını beğenmeyen çift hakkında ayrılık dedikoduları çıktı.

    Sibil Çetinkaya'nın Şükrü Özyıldız'dan ayrılıp annesi ve kız kardeşiyle birlikte Amerika tatiline çıktığı ve anlamlı paylaşımlar yaptığı görüldü.

    Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ünlü fenomen paylaşımının altına, "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" ifadelerini kullanarak sevgilisine gönderme yaptı.

    Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yakışıklı oyuncunun, sevgilisinin paylaşımlarına yorum ve beğeni yapmaması ise ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. Ayrılığın asıl nedeni ise, Sibil Çetinkaya'nın evlilik istediği, ancak Şükrü Özyıldız'ın bu konuda net olmaması olduğu iddialar arasında.

    Tutuklu Ayşe Barım'ın menajerlik şirketine bağlı olan Özyıldız, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkında olduğu gibi, "Şükrü ve Sibil aşkı da bir reklam aşkı mı?'' sorularını akıllara getirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamıştı! İşte o mallar
    ABD İsrail’e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze’ye emlak dedi: Acelemiz yok
    Kardelenler
    Emekli ikramiyesine 4’lü formül: Bayram ikramiyesi artacak mı? Hangi rakamlar konuşuluyor?
    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları...
    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?
    Türkiye’de 5 haneden 1’i tek yaşıyor: Yalnızlık artıyor! Devlet harekete geçti: 81 ilde evlilik desteği devrede
    Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devraldı: El ele yeni zaferlere!
    CHP’de 3’lü kriz! Mansur Yavaş’tan daha erken çıkışı! Özgür Özel’e Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
    ABD medyasında USAID’i aklama yarışı! Time DOGE çocuğu dedi Elon Musk’ı hedef gösterdi
    Kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş! Detaylar kan dondurdu! Plan yapmışlar
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!
    Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah suikastının görüntüleri ortaya çıktı!
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!