Ünlü güzel Sibil Çetinkaya evlilikten kaçan Şükrü Özyıldız’dan ayrıldı!

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız'ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftten ise şaşırtan bir haber geldi.
Bir yılı aşkın süredir birlikte olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız'ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftten ise şaşırtan bir haber geldi.
Evlenmesine kesin gözüyle bakılan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Birbirlerinin hiçbir paylaşımını beğenmeyen çift hakkında ayrılık dedikoduları çıktı.
Sibil Çetinkaya'nın Şükrü Özyıldız'dan ayrılıp annesi ve kız kardeşiyle birlikte Amerika tatiline çıktığı ve anlamlı paylaşımlar yaptığı görüldü.
Ünlü fenomen paylaşımının altına, "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" ifadelerini kullanarak sevgilisine gönderme yaptı.
Yakışıklı oyuncunun, sevgilisinin paylaşımlarına yorum ve beğeni yapmaması ise ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. Ayrılığın asıl nedeni ise, Sibil Çetinkaya'nın evlilik istediği, ancak Şükrü Özyıldız'ın bu konuda net olmaması olduğu iddialar arasında.
Tutuklu Ayşe Barım'ın menajerlik şirketine bağlı olan Özyıldız, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkında olduğu gibi, "Şükrü ve Sibil aşkı da bir reklam aşkı mı?'' sorularını akıllara getirdi.