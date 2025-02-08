Ünlü güzel Sibil Çetinkaya evlilikten kaçan Şükrü Özyıldız’dan ayrıldı!

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yakışıklı oyuncunun, sevgilisinin paylaşımlarına yorum ve beğeni yapmaması ise ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. Ayrılığın asıl nedeni ise, Sibil Çetinkaya'nın evlilik istediği, ancak Şükrü Özyıldız'ın bu konuda net olmaması olduğu iddialar arasında.

Tutuklu Ayşe Barım'ın menajerlik şirketine bağlı olan Özyıldız, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkında olduğu gibi, "Şükrü ve Sibil aşkı da bir reklam aşkı mı?'' sorularını akıllara getirdi.