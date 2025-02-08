Demet Akbağ ve Bestemsu Özdemir’den sete sürpriz ziyaret!

Komedi filmi Baldız'ın çekimleri önceki akşam Ortaköy'de bir mekanda gerçekleşti.

Hamdi Alkan, Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar ve Emel Müftüoğlu gibi oyuncuların rol aldığı sete Demet Akbağ ve Bestemsu Özdemir, sürpriz bir ziyarette bulundu. Filmde rol alan arkadaşlarını ziyaret eden ikili, çıkışta görüntülendi.

DEMET ABLA BENİ MAHVEDER

Set ziyaretinden ilk ayrılan isim olan Bestemsu Özdemir, Demet Akbağ'ın beklediğini belirterek hızla aracına bindi. Özdemir, "Demet Akbağ beni bekliyor havada çok soğuk, mahveder valla beni" dedi.