Anne ve babasının izinde! Genç oyuncu Can Aslantuğ ilk dizisi Kardelenler’deki rolünü ve duygularını paylaştı

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardelenler'de Cankat karakterini canlandıran Can Aslantuğ, samimi açıklamalar yaptı. Aslantuğ, "İşimizin dünyası çok zengin. Her karakterin kendi yolculuğunu ve hikayesini izliyoruz. En heyecan verici anlar ise bu farklı yolculukların kesiştiği anlar olacak. Zaman geçtikçe izleyicilerimiz kendilerini çok çarpıcı bir hikayenin parçası olarak bulacaklar." diyerek diziyle ilgili duygularını paylaştı. Aslantuğ, Cankat'ı şu şekilde tanımladı:

"Cankat'ı ufaktan gördük. Eğlenceli, komik ama bir o kadar da iyi kalpli bir çocuk. Anne ve babasının aksine, kuzenlerine sahip çıkan, onları seven ve koruyan bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Cankat'ın bitmek bilmeyen enerjisine hayat vermek gerçekten keyifli. Ama sevdiklerini korumak için elinden geleni yapması beni kesinlikle etkileyen yönlerinden biri oldu."

"ANNE VE BABAMA MİNNETTARIM..."

İlk bölümü dizinin başrol oyuncularından Barış Falay'ın daveti üzerine ekipçe izlediklerini belirten Aslantuğ, "Barış abi (Barış Falay) çok hoş bir hareketle evini açtı ve tüm oyuncu arkadaşlarımızla ilk bölümü beraber izlemeye davet etti.

Ailem bu projeye başladığımda benim heyecanımı paylaştı. Onların ilk önceliği benim mutlu olmamdı. O yüzden onlara gerçekten minnettarım" diye konuştu. İzleyicilere de özel bir mesaj ileten Aslantuğ, "Biz hayatın içinden bir hikaye anlatıyoruz. Her karakterin kendi yolculuğuyla, herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği bir dizi. Ben şahsen sonunda buluştuğumuz için çok mutluyum" dedi.