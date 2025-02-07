Haber alınamadığı için kadrodan çıkarılmıştı! Azra Akın’dan gerilime sessizlik

Azra Akın. (Fotoğraf: Takvim Gazetesi)

SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Akın, bu yaşananların ardından tiyatro oyunlarını iptal etmişti. Rol aldığı "Tiyatro Keyfi"nin sanat yönetmeni Kemal Başar ise; Akın'ın telefonlarına çıkmadığını, geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını açıklayarak, "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" demişti. Akın, bu sorular karşısında ise, "Ben gereken açıklamayı yaptım. Gereken de yapıldı. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylemek istemiyorum" diyerek konuyu kapattı.