Haber alınamadığı için kadrodan çıkarılmıştı! Azra Akın’dan gerilime sessizlik

Azra Akın, önceki gün Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülendi.
Azra Akın, önceki gün Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülendi.
Akın, gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtladı. Eski manken, geçtiğimiz haftalarda merdivenden düşerek belini incitmişti.
Konuyla ilgili Akın, "İyiyim çok şükür, yeni yeni ayaklandım. Tedavim devam ediyor, daha da iyi olacağım" ifadelerini kullandı.
SORULARI GEÇİŞTİRDİ
Akın, bu yaşananların ardından tiyatro oyunlarını iptal etmişti. Rol aldığı "Tiyatro Keyfi"nin sanat yönetmeni Kemal Başar ise; Akın'ın telefonlarına çıkmadığını, geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını açıklayarak, "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" demişti. Akın, bu sorular karşısında ise, "Ben gereken açıklamayı yaptım. Gereken de yapıldı. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylemek istemiyorum" diyerek konuyu kapattı.