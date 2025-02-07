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Haber alınamadığı için kadrodan çıkarılmıştı! Azra Akın'dan gerilime sessizlik

Azra Akın, talihsiz bir kaza geçirdi. Ardından, rol aldığı tiyatro oyununun yönetmeni “Haber alamıyoruz” diyerek Akın’ı kadrodan çıkardı. Gerilimin arttığı bu dönemde Akın, sessiz kalmayı tercih etti.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025
Haber alınamadığı için kadrodan çıkarılmıştı! Azra Akın’dan gerilime sessizlik

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    Azra Akın, önceki gün Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

    Azra Akın. (Fotoğraf: Instagram)Azra Akın. (Fotoğraf: Instagram)

    Akın, gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtladı. Eski manken, geçtiğimiz haftalarda merdivenden düşerek belini incitmişti.

    Azra Akın. (Fotoğraf: Instagram)Azra Akın. (Fotoğraf: Instagram)

    Konuyla ilgili Akın, "İyiyim çok şükür, yeni yeni ayaklandım. Tedavim devam ediyor, daha da iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

    Azra Akın. (Fotoğraf: Takvim Gazetesi)Azra Akın. (Fotoğraf: Takvim Gazetesi)

    SORULARI GEÇİŞTİRDİ
    Akın, bu yaşananların ardından tiyatro oyunlarını iptal etmişti. Rol aldığı "Tiyatro Keyfi"nin sanat yönetmeni Kemal Başar ise; Akın'ın telefonlarına çıkmadığını, geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını açıklayarak, "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" demişti. Akın, bu sorular karşısında ise, "Ben gereken açıklamayı yaptım. Gereken de yapıldı. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylemek istemiyorum" diyerek konuyu kapattı.

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