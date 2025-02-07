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Yasemin Şefkatli bakanlığın düzenlediği influencer eğitimine katıldı! "Bilmediklerimiz konusunda aydınlandık"

Fenomen Yasemin Şefkatli, Ticaret Bakanlığı ve Reklam Kurulu tarafından ‘influencer’lara yönelik düzenlenen sosyal medya eğitim programına katıldı. Şefkatli, “Bugün baya bilmediklerimiz konusunda aydınlandık” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025
Yasemin Şefkatli bakanlığın düzenlediği influencer eğitimine katıldı! Bilmediklerimiz konusunda aydınlandık

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    Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın üçüncüsü düzenlendi.

    Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)

    Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla hazırlanan program kapsamında, tüketici hakları ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim verildi.

    Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)

    "AYDINLANDIK"
    Eğitime katılan ve 100 binin üzerinde takipçisi olan influencer'lar, katılım belgesi almaya hak kazandı.

    Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)

    Bunlardan biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sosyetik eşi Yasemin Şefkatli oldu. Bir süredir sesi çıkmayan ve eğitim programına katılan Şefkatli, "Sorumlu sosyal medya eğitim programındayız. Bugün baya bilmediklerimiz konusunda aydınlandık" ifadelerini kullandı.

    Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)

    ÖNE ÇIKAN YASAKLAR:
    En çok ceza 'ödem atar' ifadesine ödenmiş.
    Birisi bir krem paylaşıp 'Bunu kullanınca namaza başladım' demiş. 880 bin TL ceza yemiş.
    Bebekler için mama önerisi yasak. 'Anne sütü yerine geçer' demek yasak.
    Tedavi eder, sivilceye iyi gelir, gözenek küçültür, bariyer onarır, leke giderir yasak.

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