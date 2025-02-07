Yasemin Şefkatli bakanlığın düzenlediği influencer eğitimine katıldı! "Bilmediklerimiz konusunda aydınlandık"

Bunlardan biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sosyetik eşi Yasemin Şefkatli oldu. Bir süredir sesi çıkmayan ve eğitim programına katılan Şefkatli, "Sorumlu sosyal medya eğitim programındayız. Bugün baya bilmediklerimiz konusunda aydınlandık" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli. (Fotoğraf: Instagram)

ÖNE ÇIKAN YASAKLAR:

En çok ceza 'ödem atar' ifadesine ödenmiş.

Birisi bir krem paylaşıp 'Bunu kullanınca namaza başladım' demiş. 880 bin TL ceza yemiş.

Bebekler için mama önerisi yasak. 'Anne sütü yerine geçer' demek yasak.

Tedavi eder, sivilceye iyi gelir, gözenek küçültür, bariyer onarır, leke giderir yasak.