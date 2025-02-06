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Bebek mi geliyor? Deniz Akkaya'dan kafaları karıştıran paylaşım: Belki bu kez erkek geliyordur

Son zamanlarda eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Deniz Akkaya, son paylaşımı ile “Hamile mi?” sorularını beraberinde getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Bebek mi geliyor? Deniz Akkaya’dan kafaları karıştıran paylaşım: Belki bu kez erkek geliyordur

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    Deniz Akkaya, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamayla eski eşi Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe Özbilgin tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. 16 yaşındaki kızı Ayşe, devlet korumasına alındıktan sonra babasına teslim edilmişti.

    Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Akkaya, şimdi ise sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem oldu. Akkaya, X hesabından, "Hayat... Bir mucize... Bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep... Belki bu kez erkek geliyordur" notuyla bir kitap ve bebek görselleri paylaştı.

    KAFALARI KARIŞTIRDI!
    Bu paylaşım akıllara "Hamile mi?" sorusunu getirdi. Paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Akkaya'nın dikkat çekmek için böyle bir şey paylaştığını öne sürdü.

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