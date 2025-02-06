Aras Bulut İynemli ile aşk hayatı biten Bige Önal’dan iddialı sözler: Yüklerimi geçmişte bıraktım

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

Bu senenin çok başka olduğunu söyleyen Önal, "Her yeni yıla başlarken bir merak içinde oluyorum. Bir öncekinde ne yaşarsam yaşayayım, bir sonraki seneye hep umutla başlıyorum. Bu yıl içimde ciddi bir aydınlık da hissettim. İlk defa böyle oldu. Tüm yüklerimi geçmişte bıraktım ve ferahladım" dedi.