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Aras Bulut İynemli ile aşk hayatı biten Bige Önal'dan iddialı sözler: Yüklerimi geçmişte bıraktım

Aras Bulut İynemli ile uzun süre aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Bige Önal, “Tüm yüklerimi geçmişte bıraktım ve ferahladım” diyerek yeni bir sayfa açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Aras Bulut İynemli ile aşk hayatı biten Bige Önal’dan iddialı sözler: Yüklerimi geçmişte bıraktım

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    Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Bige Önal, geçtiğimiz yıl, 7 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli'den ayrılmıştı.

    Bige Önal ve Aras Bulut İynemli. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Bige Önal ve Aras Bulut İynemli. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    Bir dergiye röportaj veren Önal, samimi açıklamalarda bulundu.

    Bige Önal ve Aras Bulut İynemli. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Bige Önal ve Aras Bulut İynemli. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    Bu senenin çok başka olduğunu söyleyen Önal, "Her yeni yıla başlarken bir merak içinde oluyorum. Bir öncekinde ne yaşarsam yaşayayım, bir sonraki seneye hep umutla başlıyorum. Bu yıl içimde ciddi bir aydınlık da hissettim. İlk defa böyle oldu. Tüm yüklerimi geçmişte bıraktım ve ferahladım" dedi.

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