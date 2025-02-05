"Kola"ya kaçan Seda Bakan eleştiri yağmuruna tutuldu: Hiç yakışmadı

Seda Bakan, önceki gün katıldığı bir etkinlikte göz alıcı kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bakan, bu defa sadece kıyafetiyle değil, katıldığı etkinlikle de gündeme geldi.



Bakan, ünlü markalardan biri olan Coca-Cola'nın davetinde boy gösterdi. Ancak kırmızı elbisesiyle ilgi odağı olan oyuncu, etkinlikte hiç beklemediği bir tepki aldı. Bakan'ın katıldığı Coca-Cola etkinliği sonrası sosyal medyada büyüyen tepki, markanın İsrail'i desteklediği yönündeki iddialarla ilişkilendirildi.

SERT TEPKİ!

Takipçileri, Coca-Cola'nın İsrail destekçisi olduğunu iddia ederek Bakan'a karşı sert yorumlar yapmaya başladı. Bakan'ın etkinlikteki görüntüsünü paylaşmasının ardından, sosyal medyada birçok kullanıcı, "Rezalet!", "Unfollow gözümden düştün, üzüldüm ve şaşırdım, hiç yakışmadı!", "Zulmedenlerle olmak, inanamıyorum!", "Sizi takipten çıkmak zorundayım, gerçekten bu kadar duyarsız olduğunuz için!" gibi eleştirilerde bulundu.