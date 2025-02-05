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Bu işin "Uğur"u kaçtı! Boşanma arifesindeki Ebru Şallı'dan olay açıklama: Yakın çevrem tehdit ediliyor

Uğur Akkuş ile boşanma aşamasında olan Ebru Şallı, dün yeni bir açıklama daha yaptı. Şallı, “Hakaret, iftira ve ölüm tehditleriyle yakın çevrem tehlike altında” diyerek korktuğunu belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Bu işin Uğuru kaçtı! Boşanma arifesindeki Ebru Şallı’dan olay açıklama: Yakın çevrem tehdit ediliyor

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    Ebru Şallı, boşanma süreci devam eden eşi Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şallı, son dönemde kendisine, ailesine ve yakın çevresine yönelik tehditler, asılsız suçlamalar ve hakaret içeren mesajlar aldığını duyurdu.

    Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Uğur Akkuş'un son üç aydır çevresindekilere rahatsız edici mesajlar gönderdiğini, sosyal medya üzerinden iftiralar attığını ve ölüm tehditleri içerdiğini belirtti.

    İTİBAR ETMEYİN!
    Şallı, bu durumun kendisini, ailesini ve yakınlarını derinden yaraladığını ifade etti. Ayrıca hukukun üstünlüğüne inandığını ve tüm hukuki adımları attığını vurguladı. Koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli yasal işlemleri sürdürdüğünü söyledi.

    Ebru Şallı, çevresine yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini de belirtti. Ünlü isim, bu süreçte destek ve anlayış gösterenlere de teşekkür etti.

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