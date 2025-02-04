Sıla Türkoğlu’nun sarı kaşlarını görenler şok geçirdi!

Sıla Türkoğlu bir dergi için verdiği pozlarda, sararmış kaşları ile adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı kaş modasına uyum sağlayarak bambaşka bir stil yaratan Türkoğlu, cesur tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni imajı ve tarzıyla, dergi kapağında alışılmadık bir görünüm sergileyen Sıla Türkoğlu'nun bu değişimi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçileri, Türkoğlu'nun tarzını beğenirken, diğerleri ise "Umarım bu imaj sadece fotoğraf çekimi için böyledir" gibi yorumlarla tarzını eleştirdi.