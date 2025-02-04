En yetenekli çalışan Turkuvaz Medya’da!

Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve etkinlik, iş dünyası, sanat, spor ve sosyal medyada üstün başarıyı kutlayarak yenilikçiliğin ve yaratıcılığın önemini vurgulamayı, genç yetenekleri desteklemeyi ve iş birliği fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan "Kristal Marmara Ödül Töreni" 30 Ocak tarihinde Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende "Turkuvaz Medya İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Ekibi", grubumuz adına "Yılın En Çok Eşsiz ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Sağlayan Şirket" ödülünü almaya hak kazandı.