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Yine yeniden ayrılık: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ihanetiyle şoka uğradı!

Afra Saraçoğlu, çapkınlık yapan Mert Ramazan Demir’i affetmedi. Aşkını Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. "Ayrıldılar" iddiasını doğruladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Yine yeniden ayrılık: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ihanetiyle şoka uğradı!

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    Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ve son dönemlerde adları sürekli 'reklam ilişkisi" iddialarına karışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir kez daha yol ayrımına girdi.

    Afra Saraçoğlu, Demir’le mutluluğu bir türlü yakalayamadı (Takvim.com.tr)Afra Saraçoğlu, Demir’le mutluluğu bir türlü yakalayamadı (Takvim.com.tr)

    Geçtiğimiz yıl Cihangir'de oturan ve sevgilisinin yanına taşınma kararı alan Demir, Saraçoğlu ile birlikte Ulus'ta yaşamaya başlamıştı. İyi giden ilişkileri sonrasında ünlü çift, 2025 yılına da birlikte girmişti. Fakat bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin kapısını ayrılık bir kez daha çaldı.

    Ünlü çift birçok kez ayrılıp barışmıştı (Takvim.com.tr)Ünlü çift birçok kez ayrılıp barışmıştı (Takvim.com.tr)

    ÇAPKINLIK YAPMIŞTI!
    Ayrılığın nedeni ise; Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz gün Cihangir'deki evinin önünde gizemli bir kadınla görüntülenmesi oldu. O gün gazetecilerden apar topar kaçmaya çalışan Demir, tek kelime dahi etmemişti.

    Yine yeniden ayrılık: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ihanetiyle şoka uğradı (Takvim.com.tr)Yine yeniden ayrılık: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ihanetiyle şoka uğradı (Takvim.com.tr)

    Ertesi gün haberi okuyan Saraçoğlu ise Demir'le olan ilişkisini bitirdi. Hatta İkili Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Çiftten konu hakkında henüz bir ayrılık açıklaması gelmedi.

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