Yine yeniden ayrılık: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ihanetiyle şoka uğradı!

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ve son dönemlerde adları sürekli 'reklam ilişkisi" iddialarına karışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir kez daha yol ayrımına girdi.
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ve son dönemlerde adları sürekli 'reklam ilişkisi" iddialarına karışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir kez daha yol ayrımına girdi.
Geçtiğimiz yıl Cihangir'de oturan ve sevgilisinin yanına taşınma kararı alan Demir, Saraçoğlu ile birlikte Ulus'ta yaşamaya başlamıştı. İyi giden ilişkileri sonrasında ünlü çift, 2025 yılına da birlikte girmişti. Fakat bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin kapısını ayrılık bir kez daha çaldı.
ÇAPKINLIK YAPMIŞTI!
Ayrılığın nedeni ise; Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz gün Cihangir'deki evinin önünde gizemli bir kadınla görüntülenmesi oldu. O gün gazetecilerden apar topar kaçmaya çalışan Demir, tek kelime dahi etmemişti.
Ertesi gün haberi okuyan Saraçoğlu ise Demir'le olan ilişkisini bitirdi. Hatta İkili Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Çiftten konu hakkında henüz bir ayrılık açıklaması gelmedi.