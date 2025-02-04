Yine yeniden ayrılık: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ihanetiyle şoka uğradı!

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Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ve son dönemlerde adları sürekli 'reklam ilişkisi" iddialarına karışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir kez daha yol ayrımına girdi.

Afra Saraçoğlu, Demir’le mutluluğu bir türlü yakalayamadı (Takvim.com.tr) Geçtiğimiz yıl Cihangir'de oturan ve sevgilisinin yanına taşınma kararı alan Demir, Saraçoğlu ile birlikte Ulus'ta yaşamaya başlamıştı. İyi giden ilişkileri sonrasında ünlü çift, 2025 yılına da birlikte girmişti. Fakat bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin kapısını ayrılık bir kez daha çaldı.