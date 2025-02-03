Ünlü şarkıcı İrem Derici’den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz

İrem Derici, Kıbrıs Chamada Hotel'de sahne aldı. Kırmızı renkli kovboy tarzı kıyafeti, konuklar tarafından çok beğenildi. "Bu sene kovboy kıyafeti moda. Kendimi çok formda gördüğüm için bu kıyafeti tercih ettim" dedi.
İrem Derici, Kıbrıs Chamada Hotel'de sahne aldı. Kırmızı renkli kovboy tarzı kıyafeti, konuklar tarafından çok beğenildi. "Bu sene kovboy kıyafeti moda. Kendimi çok formda gördüğüm için bu kıyafeti tercih ettim" dedi.
Gazetecilerin "Uyurgezer olduğunuzu söylemiştiniz. Tedaviye başladınız mı?" sorusuna ise "Daha gidemedim. Ama uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım. Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim, bir daha da uykumda bir tarafımı yaralamam" yanıtını verdi.
Bu arada popçu İrem Derici menajerlerin bazı oyuncuların yolunu kestiğine dair iddialar hakkında da konuştu. Derici, "Benim yolumu kimse kesemez. Ben keserim adamı. Bir başarı varsa onun önünü kimse kesemez" diyerek adeta meydan okudu.