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İrem Derici, Kıbrıs Chamada Hotel'de sahne aldı. Kırmızı renkli kovboy tarzı kıyafeti, konuklar tarafından çok beğenildi. "Bu sene kovboy kıyafeti moda. Kendimi çok formda gördüğüm için bu kıyafeti tercih ettim" dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Gazetecilerin "Uyurgezer olduğunuzu söylemiştiniz. Tedaviye başladınız mı?" sorusuna ise "Daha gidemedim. Ama uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım. Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim, bir daha da uykumda bir tarafımı yaralamam" yanıtını verdi.