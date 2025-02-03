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Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam kovboy kıyafetiyle sahneye çıktı. Performansıyla muhteşem bir geceye imza atan şarkıcı, "İşimde benim yolumu kimse kesemez. Başarı varsa önümde kimse duramaz" diyerek sektördeki tekelleşmeye gözdağı verdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
Ünlü şarkıcı İrem Derici’den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz

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    İrem Derici, Kıbrıs Chamada Hotel'de sahne aldı. Kırmızı renkli kovboy tarzı kıyafeti, konuklar tarafından çok beğenildi. "Bu sene kovboy kıyafeti moda. Kendimi çok formda gördüğüm için bu kıyafeti tercih ettim" dedi.

    Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Gazetecilerin "Uyurgezer olduğunuzu söylemiştiniz. Tedaviye başladınız mı?" sorusuna ise "Daha gidemedim. Ama uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım. Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim, bir daha da uykumda bir tarafımı yaralamam" yanıtını verdi.

    Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Bu arada popçu İrem Derici menajerlerin bazı oyuncuların yolunu kestiğine dair iddialar hakkında da konuştu. Derici, "Benim yolumu kimse kesemez. Ben keserim adamı. Bir başarı varsa onun önünü kimse kesemez" diyerek adeta meydan okudu.

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