Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'den İtalya'da üçü bir arada kutlama (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Bu arada Almeda Sayışman'ın doğum gününün 13 Şubat olmasından dolayı da çocukları Efehan ve Alina ile birlikte Milano tatili yapacak olan Sayışman çifti, daha sonra Forte de Marmi ve Roma'yı da gezip üç kutlamayı bir arada yapacakmış.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, aşklarını gözden uzakta yaşamayı tercih ediyormuş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) İKİNCİ ŞANS

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuşlardı. Kısa sürede magazinin ilk sırasına yerleşen bu aşk hakkında bir çok iddia ortaya atılmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) En çokta ikilinin reklam aşkı yaşadığıydı. Fakat geçtiğimiz ay ayrılık kararı alan ikili, ayrılık haberleriyle ilgili uzun bir süre açıklama yapmamıştı. Çift, daha sonra menajer Ayşe Barım ve reklam ilişkisi iddialarının ardından açıklama yaparak bu iddiaları yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de arabanın içinde görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkililerine bir şans daha tanımaya karar vermişler. Şimdilerde sessiz kalan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşama kararı da almışlar. Benden söylemesi.

Seda Bakan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) ÇOCUKLARI İÇİN ARABASINI YENİLEDİ

Sempatikliği, güzelliği ve aile yapısı ile herkes tarafından çok sevilen Seda Bakan, kendisini ödüllendirmiş. En son Hadise ile birlikte dijitale bir dizi çeken, oynadığı diziler ve filmler ile milyonlarca hayranı olan Seda Bakan, kendisine son model bir jip almış. Müzisyen Ali Erel ile evli olan ve evlilikten iki çocuğu bulunan Seda Bakan, çocukları için böyle bir karar almış. Daha önceki arabaya sığamadıkları için geniş ve güvenlikli bir araçla değiştirmek istemiş Seda Bakan.

Yener Kayar, yakın zamanda büyük sürprize imza atacak (Takvim Gazetesi) KUYUMCULUKTAN ŞARKICILIĞA

Kapalı Çarşı'da kuyumcu olan Yener Kayar, sahnelere adım attı. Yaklaşık 10 senedir profesyonel olarak şarkı söyleyen Yener Kayar, daha önce söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan 'Bir Çılgınlık Yapalım' şarkısını seslendirmişti. Yener Kayar, yakın zamanda büyük sürprize imza atacakmış. Duyduğuma göre çok ünlü bir sanatçıdan şarkı alan Yener Kayar, hem single çıkartacak hem de sahne almaya başlayacakmış. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN