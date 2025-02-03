Galatasaray’ın yeni yengesi: Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile soluğu İstanbul’da aldı!

Arjantinli Mauro Icardi, 12 yıllık eşi Wanda Nara'nın ihanetiyle şoka girdi. Wanda'nın kendisini L-Gante ile aldattığını öğrenince boşanma davası açıp hukuk mücadelesine girişti.

Ünlü futbolcu 3 çocuğunun annesine karşı adeta savaş başlatırken kalbini yeni bir güzele teslim etti. İcardi, Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile aşka geldi. Güzel sevgilisine aşkını ilan etti. Sevgililer Milano'ya tatile gitti. Daha sonra ise İstanbul'a geldi. Icardi ve sevgilisi China Suarez, Nişantaşı'ndaki ünlü İtalyan restoranına gitti.

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İki saat boyunca mekanda vakit geçiren çifte, daha sonra Icardi'nin takım arkadaşı Lucas Torreira da eşlik etti. Mekanda koyu bir sohbete dalan grup, ilerleyen saatlerde dışarıda bekleyen gazetecilere yakalanmamak için arka kapıdan çıkmayı denedi. Ancak gazetecilerden kaçamayan ikili "İstanbul'a hoş geldiniz. İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorularına yanıt vermedi.