Cem Belevi: 70’lere hayranım

Cem Belevi, "Cemiyet Gazinosu" konseptiyle önceki akşam Mecidiyeköy'de bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı 70'lerden günümüze uzanan geniş sahne repertuvarıyla müzikseverlerin karşısında olduğunu söyledi.

"70'lere hayran bir 90'lar çocuğuyum" diyen Belevi, şöyle devam etti: Cemiyet Gazinosu konseptinde ilk bölümde Ferdi Özbeğen, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur gibi ustaların eserlerini seslendireceğim. İkinci bölümde ise kendi şarkılarımı okuyacağım.