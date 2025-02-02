Ünlü şarkıcı Deniz Seki’den hayatı hakkında samimi itiraflar!

Yeni şarkısı 'Benim Hikayem'i yayımlayan Deniz Seki, önceki gün bir programa katıldı. Geçirdiği zorlu süreçler hakkında yorum yapan ünlü sanatçı, "Bu hikâyede yanan hep ben oldum. Tabii önce ben yandım, sonra da istemeden ailemi ve yakınlarımı yaktım herhalde. Elimde olmadan oldu bunlar" dedi.

"CANIMI ACITTI"

Meslek hayatındaki inişleri ve çıkışları da anlatan Seki, "Yaşadığım her hikâye aslında canımı acıttı ama canımın acımasından doğan bir sürü şarkıya sahip oldum. Allah'ın bana vermiş olduğu o yetenekle hepsi söze, müziğe döküldü. Kendi içsel yolculuğunda, sakin, dingin, kendi kıymetinin farkına varmış bir Deniz'in yolculuğundayım. Bu Deniz, derya yolunda..." ifadelerini kullandı.