Ünlü şarkıcı Atiye, aile hayatı hakkında konuştu!

Atiye, önceki akşam Kuruçeşme'deydi. Muhabirlerin, "Hayranlarınız sizi mutlu bir aile tablosu içinde görünce çok seviniyor. Hem iş hem ev hem çocuklar... Hepsini birlikte yürütmek zor olmuyor mu?" sorusuna samimi bir yanıt veren Atiye, "Aslında hiç kolay olmuyor. Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum, çünkü her şeye yetişmeye çalışıyorum. Üç tane yavrumuz var, üç tane kraliçemiz var. Bizim için çok keyifli geçiyor, en güzel dönemlerimiz" dedi.

"HAMİLELİK ENGEL DEĞİL"

Hamilelik sürecinde de aktif bir hayat sürdüğünü dile getiren Atiye, "Hamilelik bana hiçbir zaman engel olmadı. Doktorlar da zaten 'hareket halinde olun' diyor. Ben 9 aylık hamileyken bile klip çektim, sahneye çıktım. Hayatıma normal şekilde devam ettim, hiçbir şeye engel olmadı" şeklinde konuştu.