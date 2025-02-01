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Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'in bebeği Atlas dünyaya geldi! İşte dikkat çeken profil fotoğrafı...

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çiftti 2020 yılının Ağustos ayında dünya evine girmişti. Mutlu çiftin ilk bebekleri dünyaya geldi. Çiftin evlatları için sosyal medya hesabı açması şaşkınlık yarattı. Çiftin bununla da yetinmeyip bebeklerinin profilinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin’in bebeği Atlas dünyaya geldi! İşte dikkat çeken profil fotoğrafı...

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    2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.

    Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti doğmamış çocuklarına sosyal medya hesabı açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti doğmamış çocuklarına sosyal medya hesabı açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Son dönemde hamilelik pozları paylaşan oyuncu çift, bu kez de doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açtı.

    Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti doğmamış çocuklarına sosyal medya hesabı açtı! İşte dikkat çeken profil fotoğrafı... (Takvim.com.tr)Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti doğmamış çocuklarına sosyal medya hesabı açtı! İşte dikkat çeken profil fotoğrafı... (Takvim.com.tr)

    YOK ARTIK DAHA NELER!
    Bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyan çift, biyografi kısmına ise "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum" notunu düştü.

    Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti doğmamış çocuklarına sosyal medya hesabı açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti doğmamış çocuklarına sosyal medya hesabı açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yazının İngilizce yazılması da çok konuşuldu. Çiftin bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

    "Maşallah ne güzel konuşuyor şimdiden açıklamayı da o mu yazdı?", "Zeki çocuk maşallah" ve "İngilizce de biliyor" yorumları yapıldı.

    Cansel Elçin, sosyal medya hesabından Atlas'ı kucaklarına aldıkları anı paylaştı. Cansel Elçin, sosyal medya hesabından Atlas'ı kucaklarına aldıkları anı paylaştı.

    DÜNYAYA GELDİ
    Çiftinin ilk bebekleri Atlas Elçin ocak ayının son gününde dünyaya geldi.

    Çift, bebeklerinin profil fotoğrafını değiştirdi.

    Ünlü çiftin bebeklerinin sosyal medya hesabı.Ünlü çiftin bebeklerinin sosyal medya hesabı.

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