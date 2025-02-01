Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin’in bebeği Atlas dünyaya geldi! İşte dikkat çeken profil fotoğrafı...

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti doğmamış çocuklarına sosyal medya hesabı açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yazının İngilizce yazılması da çok konuşuldu. Çiftin bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"Maşallah ne güzel konuşuyor şimdiden açıklamayı da o mu yazdı?", "Zeki çocuk maşallah" ve "İngilizce de biliyor" yorumları yapıldı.