Vefalı Alişan! Vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızlarına gözü gibi bakıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Alişan, vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızları ile hala ilgilenmesinin sosyal medyada birçok olumlu yorum alması hakkında ise, "O takdir edilecek bir şey değil. Bu insanlığım gereği bir durum. Onlar benim kardeşimin çocukları... Canlarım onlar. Kardeşim sağ iken de benim canımdı. Bu ömür boyu devam edecek. Ben kazandıkça kardeşim de benimle birlikte kazanacak. Ben yaşadığım müddet bu böyle devam edecek" diyerek duygusallaştı.