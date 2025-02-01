Vefalı Alişan! Vefat eden kardeşi Serkan Tektaş’ın kızlarına gözü gibi bakıyor

Alişan, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecileri kapıda gören Alişan, ayaküstü muhabirler ile de sohbet etti.
Alişan, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecileri kapıda gören Alişan, ayaküstü muhabirler ile de sohbet etti.
Aile hayatından bahseden sanatçı, "Okullar kapalı şimdi. Okul olmayınca zor. Çocuklar hep evde... Geçen hafta misafirlerimiz geldi. Onların da çocukları var. Bir sürü oyun oynadık. Bütün çocuk oyunlarını artık ezbere biliyorum. Ceylan'ım yeğenim de vardı. 5 çocukla deve cüce falan oynadım" ifadelerini kullandı.
Alişan, vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızları ile hala ilgilenmesinin sosyal medyada birçok olumlu yorum alması hakkında ise, "O takdir edilecek bir şey değil. Bu insanlığım gereği bir durum. Onlar benim kardeşimin çocukları... Canlarım onlar. Kardeşim sağ iken de benim canımdı. Bu ömür boyu devam edecek. Ben kazandıkça kardeşim de benimle birlikte kazanacak. Ben yaşadığım müddet bu böyle devam edecek" diyerek duygusallaştı.