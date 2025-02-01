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Vefalı Alişan! Vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızlarına gözü gibi bakıyor

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı Covid-19 salgınında kaybeden Alişan, o gün bugündür kardeşinin çocuklarını kendi evlatlarından ayırmıyor. Alişan, “Ben kazandıkça kardeşim de benimle birlikte kazanacak. Ben yaşadığım müddet bu böyle devam edecek” diyerek vefa örneği gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Vefalı Alişan! Vefat eden kardeşi Serkan Tektaş’ın kızlarına gözü gibi bakıyor

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    Alişan, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecileri kapıda gören Alişan, ayaküstü muhabirler ile de sohbet etti.

    Vefalı Alişan! Vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızlarına gözü gibi bakıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Vefalı Alişan! Vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızlarına gözü gibi bakıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Aile hayatından bahseden sanatçı, "Okullar kapalı şimdi. Okul olmayınca zor. Çocuklar hep evde... Geçen hafta misafirlerimiz geldi. Onların da çocukları var. Bir sürü oyun oynadık. Bütün çocuk oyunlarını artık ezbere biliyorum. Ceylan'ım yeğenim de vardı. 5 çocukla deve cüce falan oynadım" ifadelerini kullandı.

    Vefalı Alişan! Vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızlarına gözü gibi bakıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Vefalı Alişan! Vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızlarına gözü gibi bakıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Alişan, vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızları ile hala ilgilenmesinin sosyal medyada birçok olumlu yorum alması hakkında ise, "O takdir edilecek bir şey değil. Bu insanlığım gereği bir durum. Onlar benim kardeşimin çocukları... Canlarım onlar. Kardeşim sağ iken de benim canımdı. Bu ömür boyu devam edecek. Ben kazandıkça kardeşim de benimle birlikte kazanacak. Ben yaşadığım müddet bu böyle devam edecek" diyerek duygusallaştı.

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