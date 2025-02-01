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Soylu Sharon Stone! Kral Şarlman ile akraba çıktı: Amerikalı oyuncu şaşkına döndü

Sharon Stone Avrupa tarihinin en güçlü hükümdarlarından biri olan Şarlman’la akraba olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Soylu Sharon Stone! Kral Şarlman ile akraba çıktı: Amerikalı oyuncu şaşkına döndü

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    Ünlü oyuncu Sharon Stone geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı. Katıldığı programda tarihin en önemli figürlerinden biri olan güçlü bir imparatorla akraba olduğunu öğrendi.

    Sunucu Henry Louis Gates Jr. kendisine "Kral Şarlman senin 38. büyük büyükbaban" demesiyle şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu, "Birinin tamamen şaşkına döndüğünü görmek istiyorsanız, yüzüme bakın" cevabını verdi.

    KRAL ŞARLMAN KİMDİR?
    Modern Avrupa'nın da kurucusu olarak kabul edilen Frank ve Lombard hükümdarı Kral Şarlman, Orta Çağ'ın en önemli figürlerinden biridir ve 9. yüzyılın başlarında Batı Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurmuş olan Fransız hükümdardır.

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