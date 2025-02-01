Kazanova Bülent Şakrak, Burcu Kirman’dan da ayrıldı!

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı verdi ve dostane bir şekilde ayrıldılar. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz'da resmi olarak sona ermişti.

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Biten evliliğin ardından Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti. Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.

Ancak Akpınar'la olan bu birliktelik de kısa sürmüş ve hemen akabinde Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yenir bir aşka yelken açmıştı. Şakrak, mutluluğu Kirman'da da bulamadı. Ünlü oyuncu, Kirman'la olan bütün fotoğraflarını silerek, ayrılığı duyurmuş oldu.