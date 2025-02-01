Gerilim tırmanıyor! Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz’e dava açtı

Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Bir süre önce ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırmış ve ortağı olduğu film şirketini devretmişti. Daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurmuştu. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz bir programa konuştu. Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'e dava açtığını duyurdu.



Öte yandan bir de açıklama yapan Ercan Deniz, en son önceki gün Özcan Deniz ile konuştuğunu söyledi ve "150 milyonum çalındı diye başladı. Sonra şirkete kendi ekipleri geldi, şirkete borçlu çıktı bu sefer. Sonra 'kusura bakma kardeşim çalışamayacağız' dedim. Evliliğini bile bir sene yönetememiş birinden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

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