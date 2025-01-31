Ünlü oyuncu Pelin Karahan, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı!

Pelin Karahan, özel hayatına dair bilinmeyenleri ve meslek yaşamına ilişkin düşüncelerini anlattı. Karahan, "Anneannem, teyzem ve annemle büyürken çocukluğum daha prenses gibi geçti. Gündüz tacımı takıp sultan oluyordum, öğleden sonra pastaneye gidiyordum. Hem pasta hem servis yapıyordum. Ama hayata atıldıkça prenses tarafım da geri planda kaldı" dedi.

Toplumun dayattığı ortak estetik algıları yüzünden farklılıkların ortadan kalktığına değinen oyuncu, "Estetik kimine çok yakışıyor ama herkesin birbirine benzemesi tatsız. Eskiden hepimiz farklıydık. Bence güzel olan oydu. Mesela bunun başka bir versiyonu da doğumlardan sonra ister istemez içinden 'Bir an önce kilo vermem, ekranlara dönmem lazım' diye bir ses geliyor. Bu birinin yaptığı değil, toplumun ve mesleğin baskısı" şeklinde konuştu.