Soğuk savaş sürüyor! Abisi menajerliğini yapıyordu I Özcan Deniz’den dikkat çeken paylaşım: Hesaplarım elimden alındı

Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz, yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı krizle gündeme gelen ünlü şarkıcı, ailesine resti çekerek, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

Menajerliğini yapan ağabeyiyle küsen Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını duyurdu.

ELİNDE TUTUYOR!

Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özcan Deniz, YouTube ve X hesabım haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta... Bu hesaplardan herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim."