Simge Sağın, Mauro Icardi’nin yeni ilişkisi hakkında konuştu!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Etiler'de aracında görüntülendi. Muhabirlerin "Simge Hanım, sizi pek göremiyoruz?" sorusuna Sağın, "Arkadaşlarımla kahve içtik, yeni çalışmalarımız ve sürprizlerimiz var" diyerek müjdeyi verdi.

ICARDI SORUSU GÜLÜMSETTİ

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile sürekli çıkan aşk iddiaları ile ilgili Sağın, "Icardi kısmetimi kapatıyor" demişti. Muhabirlerin, "Mauro Icardi'nin China Suarez ile aşk yaşadığı" yönündeki sorusuna ise ünlü şarkıcı, gülümseyerek "Çok mutlu Tertemiz, olsunlar" cevabını verdi.