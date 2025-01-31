Mert Ramazan Demir gizemli kız arkadaşı ile sabaha karşı görüntülendi!

Mert Ramazan Demir, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Cihangir'deki evinden geçen sene Etiler'e sevgilisi Afra Saraçoğlu ile aynı eve taşınan Demir, Cihangir'deki eski evine geri döndü.

Cihangir'de bir mekandan gizemli kız arkadaşı ile sabaha karşı 04.00 de çıkan Demir, karşısında magazin muhabirlerini görünce keyfi bir hayli kaçtı.

FENA YAKALANDI

Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Afra Saraçoğlu ile alakalı soruları yanıtsız bıraktı. Demir, evinin önünde arkasından gelen kız arkadaşının apartman kapısını açmasını bekledi.

Ünlü isim, "Arkadaşlar sorularınız bittiyse evime geldim size iyi geceler "dedi.