Demet Şener'in evlat gururu! Oğlunu öve öve bitiremedi: "Annesi olarak ayrı Türk olarak ayrı gurur duyuyorum"

Demet Şener'in evlat gururu! Oğlunu öve öve bitiremedi: ʺAnnesi olarak ayrı Türk olarak ayrı gurur duyuyorumʺ (Fotoğraf: Instagram)

Gazetecilerle sohbet eden Şener, geçtiğimiz günlerde geçirdiği göz ameliyatı hakkında, "Bir kist vardı ve alındı. Uğraşıyoruz ama şimdilik gayet iyi durumdayım" diye konuştu.Real Madrid'de basketbol oynayan oğlu Ömer hakkında da konuşan Şener, geçtiğimiz haftalarda oğlunu ziyarete gitmişti. Şener, "En kısa zamanda yine gideceğim. Onların programlarına bağlı olarak hareket ediyorum. En son Barcelona'da final oynadılar. Ömer, en iyi 5 kişiden birisi seçildi. Annesi olarak ayrı, Türk olarak ayrı gurur duyuyorum. Ona da hep diyorum 'gurur duy kendinle' diye" şeklinde konuştu.