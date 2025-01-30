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Demet Şener'in evlat gururu! Oğlunu öve öve bitiremedi: "Annesi olarak ayrı Türk olarak ayrı gurur duyuyorum"

Demet Şener, Real Madrid basketbol takımında forma giyen oğlu Ömer Kutluay’la gurur duyduğunu söyledi. Şener, “Hem Türk olarak hem de bir anne olarak çok gururluyum” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Demet Şener’in evlat gururu! Oğlunu öve öve bitiremedi: Annesi olarak ayrı Türk olarak ayrı gurur duyuyorum

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    Demet Şener, önceki gün Bebek'teydi.

    Demet Şener'in evlat gururu! Oğlunu öve öve bitiremedi: ʺAnnesi olarak ayrı Türk olarak ayrı gurur duyuyorumʺ (Fotoğraf: Instagram)Demet Şener'in evlat gururu! Oğlunu öve öve bitiremedi: ʺAnnesi olarak ayrı Türk olarak ayrı gurur duyuyorumʺ (Fotoğraf: Instagram)

    Gazetecilerle sohbet eden Şener, geçtiğimiz günlerde geçirdiği göz ameliyatı hakkında, "Bir kist vardı ve alındı. Uğraşıyoruz ama şimdilik gayet iyi durumdayım" diye konuştu.Real Madrid'de basketbol oynayan oğlu Ömer hakkında da konuşan Şener, geçtiğimiz haftalarda oğlunu ziyarete gitmişti. Şener, "En kısa zamanda yine gideceğim. Onların programlarına bağlı olarak hareket ediyorum. En son Barcelona'da final oynadılar. Ömer, en iyi 5 kişiden birisi seçildi. Annesi olarak ayrı, Türk olarak ayrı gurur duyuyorum. Ona da hep diyorum 'gurur duy kendinle' diye" şeklinde konuştu.

    Demet Şener'in evlat gururu! Oğlunu öve öve bitiremedi: ʺAnnesi olarak ayrı Türk olarak ayrı gurur duyuyorumʺ (Fotoğraf: Instagram)Demet Şener'in evlat gururu! Oğlunu öve öve bitiremedi: ʺAnnesi olarak ayrı Türk olarak ayrı gurur duyuyorumʺ (Fotoğraf: Instagram)

    "BANA KIZIYOR"
    Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın sık sık Bebek'te denize girmesi ve oğlu Ömer'in de kış günlerinde denize girip giremeyeceği sorusuna ise, "Tabiiki girebilir. O da alışkındır. Soğuk suyu sever onlar. Bunlar da çalışmaları arasında... Ben zaten gidiyorum Madrid'e montla geziyorum. O orada yarım kol ile geziyor. Üşüteceksin deyince de 'Anne ben üşümüyorum' diye kızıyor bana" diye yanıt verdi.

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