"Dünyanın en güzel kadını" | Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası’nda tarzı ile dikkat çekti

Tuba Büyüküstün , dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarının tanıtıldığı defileye katıldı.

Tuba Büyüküstün. (Fotoğraf: Instagram)

Defileye açık tonlarda, tülden ve çiçek işlemeli elbisesi ile katılan Tuba Büyüküstün bu haliyle sosyal medyada beğeni topladı. Saçlarını açık bırakan ve sade bir makyaj tercih eden Büyüküstün'e bakan bir daha baktı.