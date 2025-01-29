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"Dünyanın en güzel kadını" | Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası’nda tarzı ile dikkat çekti

Paris Moda Haftası’nda defileye katılan Tuba Büyüküstün tarzı ile adından söz ettirdi. Hayranları güzel oyuncunun stiline övgüler yağdırdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Dünyanın en güzel kadını | Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası’nda tarzı ile dikkat çekti

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    Tuba Büyüküstün, dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarının tanıtıldığı defileye katıldı.

    Tuba Büyüküstün. (Fotoğraf: Instagram)Tuba Büyüküstün. (Fotoğraf: Instagram)

    Defileye açık tonlarda, tülden ve çiçek işlemeli elbisesi ile katılan Tuba Büyüküstün bu haliyle sosyal medyada beğeni topladı. Saçlarını açık bırakan ve sade bir makyaj tercih eden Büyüküstün'e bakan bir daha baktı.

    Tuba Büyüküstün. (Fotoğraf: Instagram)Tuba Büyüküstün. (Fotoğraf: Instagram)

    Büyüküstün, etkinlikte sergilediği zarafetiyle adeta nefesleri kesti.

    Tuba Büyüküstün. (Fotoğraf: Instagram)Tuba Büyüküstün. (Fotoğraf: Instagram)

    İddialı bir abiye tercih eden Büyüküstün, elbisesindeki sofistike detaylarla modaseverlerin de büyük beğenisini topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine göz alıcı', 'dünyanın en güzel kadını' gibi yorumlar yapıldı.

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