İbrahim Tatlıses’in ikiz torunları 1 yaşında!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, 1 yaşına bastı. Ünlü çift, ikiz oğulları için kovboy temalı bir doğum günü partisi düzenlerken; kutlamadan kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Başta İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna olmak üzere birçok ünlü bu davete gelirken Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi. Torunlarıyla paylaşım yapan Derya Tuna, duygu yüklü bir not da eklemeyi ihmal etmedi.

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