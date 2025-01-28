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Pelin Karahan, önceki gün bir YouTube programına konuk oldu. 2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Karahan özel hayatına dair de konuştu. Karahan'a "Aynı sofrada oturduğun bir kadın kocana asılıyor olsa tepkin ne olur?" diye soruldu.

Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Karahan soruya "Yan masamızda oldu mesaj attılar, ailece oturuyoruz çoluk çok yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı. 'Bizimki kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani" yanıtını verdi.