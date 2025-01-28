Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı

Pelin Karahan, önceki gün bir YouTube programına konuk oldu. 2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Karahan özel hayatına dair de konuştu. Karahan'a "Aynı sofrada oturduğun bir kadın kocana asılıyor olsa tepkin ne olur?" diye soruldu.
Pelin Karahan, önceki gün bir YouTube programına konuk oldu. 2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Karahan özel hayatına dair de konuştu. Karahan'a "Aynı sofrada oturduğun bir kadın kocana asılıyor olsa tepkin ne olur?" diye soruldu.
Karahan soruya "Yan masamızda oldu mesaj attılar, ailece oturuyoruz çoluk çok yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı. 'Bizimki kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani" yanıtını verdi.
İKİNCİ MESAJI DA ATTI
Yaşadığı olay karşısında şaşıran oyuncu "Artık bu insafsızlık, ben karşısındayım! Derken ikinci mesaj geldi! 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış! Oluyor bunlar. Biz kalktık" diyerek yaşadıklarını anlattı.
Karahan daha önce "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç" demişti.