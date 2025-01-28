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Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı

Pelin Karahan katıldığı yayında açıklamalarıyla dikkat çekti. “Yan masamızdan kocama mesaj attılar” diyerek yaşadıklarını anlatan Karahan, bir hayli şaşırttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı

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    Pelin Karahan, önceki gün bir YouTube programına konuk oldu. 2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Karahan özel hayatına dair de konuştu. Karahan'a "Aynı sofrada oturduğun bir kadın kocana asılıyor olsa tepkin ne olur?" diye soruldu.

    Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Karahan soruya "Yan masamızda oldu mesaj attılar, ailece oturuyoruz çoluk çok yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı. 'Bizimki kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani" yanıtını verdi.

    Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İKİNCİ MESAJI DA ATTI
    Yaşadığı olay karşısında şaşıran oyuncu "Artık bu insafsızlık, ben karşısındayım! Derken ikinci mesaj geldi! 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış! Oluyor bunlar. Biz kalktık" diyerek yaşadıklarını anlattı.

    Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Pelin Karahan mesaj açıklamasıyla gündemi salladı: Yan masada oturan kadın kocama asıldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Karahan daha önce "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç" demişti.

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