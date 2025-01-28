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Nazlı Sabancı'nın kayak tatili paylaşımına tepki yağdı!

Hacı Sabancı ve ailesi kayak tatiline çıktı. Nazlı Sabancı'nın kayak yaparkenki paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Nazlı Sabancı’nın kayak tatili paylaşımına tepki yağdı!

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    Cemiyet hayatının en popüler isimlerinden Hacı Sabancı'nın 4 yaşında Uzay isimli çocuğun biyolojik babası oldu iddia ediliyordu.

    Geçtiğimiz haftalarda Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporu yüzde 99,9 Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu ortaya çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Hacı Sabancı ve ailesi, son olarak kayak tatiline çıktı.

    SİLMEK ZORUNDA KALDI
    Nazlı Sabancı kayak yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşınca tepki çekti. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından kayak anlarını uzun uzun paylaşan Nazlı Sabancı'ya tepki yağdı. Sabancı, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

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