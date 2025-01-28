Ayrılığa dayanamayan Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çiftinden evlilik sinyali!

Genç oyuncu Rabia Soytürk 26'ncı yaşını mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın düzenlediği sürpriz parti ile kutladı.
Genç oyuncu Rabia Soytürk 26'ncı yaşını mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın düzenlediği sürpriz parti ile kutladı.
Pastasını üflemeden önce basın mensuplarına poz veren ikiliden Soytürk, "26 oldum. Samet'le geçirdiğim ikinci doğum günüm. Zaman önemli, hediye benim için zamandır. Bana harcadığı zamana teşekkür ederim. Hediye kısmını ona bırakıyorum" dedi.
YÜZÜKLER TAKILDI
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alıp yüzük takan ancak kısa süreli ayrılık yaşayıp tekrar bir araya gelen Soytürk, sözün evliliğe gelmesiyle temkinli konuşup sözlerine şöyle devam etti:
"Güzel yol alıyoruz, kariyer hedefimiz başarı odaklı... Başka hedeflerim de var. Yüzükler tabii takıldı, söz ya da nişan gibi olmadı ama bir teklif oldu."