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Ayrılığa dayanamayan Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çiftinden evlilik sinyali!

Geçtiğimiz günlerde yüzük takan ve hemen akabinde ayrılan oyuncu Rabia Soytürk ve mimar Samet Vuruşan, ayrılığa fazla dayanamayıp barıştı. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Vuruşan, evlilik sinyali de verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Ayrılığa dayanamayan Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çiftinden evlilik sinyali!

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    Genç oyuncu Rabia Soytürk 26'ncı yaşını mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın düzenlediği sürpriz parti ile kutladı.

    Mimar Samet Vuruşan'dan sevgilisi Rabia Soytürk'e dillere destan doğum günü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mimar Samet Vuruşan'dan sevgilisi Rabia Soytürk'e dillere destan doğum günü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Pastasını üflemeden önce basın mensuplarına poz veren ikiliden Soytürk, "26 oldum. Samet'le geçirdiğim ikinci doğum günüm. Zaman önemli, hediye benim için zamandır. Bana harcadığı zamana teşekkür ederim. Hediye kısmını ona bırakıyorum" dedi.

    Mimar Samet Vuruşan'dan sevgilisi Rabia Soytürk'e dillere destan doğum günü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mimar Samet Vuruşan'dan sevgilisi Rabia Soytürk'e dillere destan doğum günü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    YÜZÜKLER TAKILDI
    Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alıp yüzük takan ancak kısa süreli ayrılık yaşayıp tekrar bir araya gelen Soytürk, sözün evliliğe gelmesiyle temkinli konuşup sözlerine şöyle devam etti:

    Mimar Samet Vuruşan'dan sevgilisi Rabia Soytürk'e dillere destan doğum günü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mimar Samet Vuruşan'dan sevgilisi Rabia Soytürk'e dillere destan doğum günü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "Güzel yol alıyoruz, kariyer hedefimiz başarı odaklı... Başka hedeflerim de var. Yüzükler tabii takıldı, söz ya da nişan gibi olmadı ama bir teklif oldu."

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