Ayrılığa dayanamayan Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çiftinden evlilik sinyali!

Mimar Samet Vuruşan'dan sevgilisi Rabia Soytürk'e dillere destan doğum günü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"Güzel yol alıyoruz, kariyer hedefimiz başarı odaklı... Başka hedeflerim de var. Yüzükler tabii takıldı, söz ya da nişan gibi olmadı ama bir teklif oldu."